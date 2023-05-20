Kemalpaşa tatlısının markası korunacak

Mustafakemalpaşa’nın coğrafi işaret belgesiyle taçlanan başlıca lezzeti ‘Kemalpaşa Tatlısı’nın İç Anadolu Bölgesi’ndeki üretici firmaları denetlendi.

Büyük hacimli sanayinin yanı sıra askeri ihaleler ve catering şirketlerinin başköşesindeki gastronomi markası olan ‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı’ için piyasadaki haksız rekabet etkin denetimlerle önlenecek. Türk Standartları Enstitüsü ve Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ile gerçekleşen denetlemelerle, 2021 yılı haziran ayında tescillenen tatlının ülke genelinde kurallara bağlı olarak imalatının sürdürülmesi hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusunun ardından ‘Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı, Kemalpaşa Tatlısı ve Mustafakemalpaşa Tatlısı’ adlarıyla 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan marka tatlının üretim ve tüketiminin hukuki yollarla korunmasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı.

Türk Standartları Enstitüsü Bursa Bölge Koordinatörlüğü İnceleme Uzmanı Gıda Mühendisi Ayşenur Aksakal ve TSO Genel Sekreteri Birol Denizli tarafından Ankara, Konya ve Burdur da coğrafi tescil çerçevesinde üretici firmalar denetlendi. Firmalara aynı zamanda coğrafi işaretlerin uygulaması ile ilgili bilgiler verildi.

Lezzetini içerdiği peynirden alan tatlının, piyasada bir gram peynir bulunmayan ürünlerle yarışmak zorunda kalmaması için piyasa denetleyiciliği pozisyonu ilgili kurumların koordinasyonuyla sürecek.

Etkin bir denetim sistemi çerçevesinde kanuni yollarda dâhil olmakla birlikte üreticinin hakkı koruyacak.