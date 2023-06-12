Keman Virtüözü Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden keman virtüözü ve emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak tanınan ve uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda solist ve başkemancı olarak görev yapan 87 yaşındaki Suna Kan, hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Kan için CSO Ada Tarihi Salon’da anma töreni düzenlendi. Suna Kan’ın biyografisinin okunduğu ve anısına müzik dinletisi yapıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’nın yanı sıra ailesi, sevenleri ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınan namaza ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet katıldı. Kan’ın naaşı ise namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

“Suna Kan, müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek”

Suna Kan’ın anısına düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, “Bu parlak yıldızlardan genç cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı, Türk Beşlerimizin bestelerinin bazılarının ilk bazılarının ise en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere Suna Kan’ı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekte ki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur” diye konuştu.

“Suna Kan, harika çocuk olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi”

İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ise 5245 sayılı Harika Çocuk Yasası’nın Suna Kan ve İdil Biret için çıkarıldığını ifade ederek, “Özgeçmişi anıldığında onun için çok güzel şeyler söylenirken ikimiz de bunlara minnettarız ama küçük bir nokta eksik. Suna Kan, bahsedilen harika çocuklardan bir tanesi değil. Suna Kan, harika çocuk olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi. O kanunu da çıkaran o zaman cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü’dür. Suna Kan’ı yetenekli bir ailenin yetenekli bir çocuğu olarak ilk defa babam onu dinlediği zaman onun gibi yetenekli çocuklara sahip çıkılmasına, eğitimlerine, ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan Harika Çocuk Yasası’nı çıkaran insan. Suna Kan’ı çok sevdiği ve buna inandığı için bu kanunu onun ve İdil Biret için özel olarak çıktı” diye konuştu.