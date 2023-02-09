Kemer'den depremzedelere duygusal mesajlar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem sonrası Kemer’den yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor. Toplanan yardım malzemelerinin arasında minik yüreklerin yazdığı mektuplar duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kemer Belediyesi ve Arslanbucak Düğün Salonu’nda deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemeleri içerisinde gelen mektuplar, çocukların hatıralarıyla dolu oyuncukları görenlerin gözleri doluyor. Deprem bölgesinde çocukları düşünen minik yüreklerden birisi gönderdiği giyeceklerin üzerine, ‘ihtiyaç giderebilecek olanların kullanılması, kullanılamayacak olanların da ısınmak için yakılması amacıyla kullanın. Sizin yanınızdayız, asla yalnız değilsiniz, Allah yardımcınız olsun’ notunu düştü.

Cemre Su Elbağı isimli bir çocuk ise içinde oyuncak dolu olan kolinin üzerine resim çizdi ve ‘Sevgili arkadaşlarım, hepinize geçmiş olsun. Ben sizin için Ayet-el Kürsi okudum. Allah yardımcınız olsun’ yazdı.

Eslem isimli bir çocuk da ‘Tüm arkadaşlarıma çok geçmiş olsun. Umarım hep beraber bu kötü günleri çabucak unuturuz. Sizin eviniz gitti bizim de canımız yandı. Bu tokalardan size hediye gönderiyorum. Güzel saçlarınıza çok yakışacak. Allah yardımcınız olsun. Kemer’den sevgiyle’ notunu düştü.

"Koltuk değneklerini bağışladı"

Kemer’de yaşayan Mustafa Çavdar isimli vatandaş, yıllar önce yaşadığı trafik kazasında bir ayağının aksak kalması nedeniyle kullandığı koltuk değneklerini deprem bölgesine göndermek için Arslanbucak Düğün Salonu’na geldi.

Depremde yaralanan vatandaşların ihtiyacı olduğunu düşünerek evde sakladığı koltuk değneklerini deprem bölgesine göndermek istediğini belirten Çavdar, “Yıllar önce trafik kazası sonrası kullandığı koltuk değneklerini evde saklıyordum. Bir ayağım hala aksıyor. Şu anda deprem bölgesinde benden daha fazla ihtiyacı olan kişilere yardım için koltuk değneklerimi gönderiyorum. Allah bize bir daha bugünleri göstermesin. Allah yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yardım malzemeleri arasında gelen duygu dolu mektupları okurken gözleri doldu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı dahi birlik ve beraberlik içinde kazandığına vurgu yaparak, “Herkes karınca kararınca elinden gelen desteği veriyor. İlkokul çocukları depremzedeler için şiir ve mektup yazıyor. ‘Siz orada üzülüyorsunuz biz de burada üzülüyoruz’ diye not yazıyorlar. Bunlar bizim genimizde var. Çocukların bu davranışları yardımlaşmayı daha önemli hale getiriyor” dedi.