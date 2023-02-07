Kemer'den iki yardım tırı daha yola çıktı

Kemer’den deprem bölgesine Kemer Belediyesi koordinesinde iki yardım tırı daha yola çıktı. Vatandaşların yardım malzemeleri ile akın ettiği Belediye Düğün Salonu ve Belediye Kültür Salonu’na gelen malzemeler tırlara yüklenmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilden hissedilen 7.7’lik deprem sonrası Kemer’de deprem bölgesine gönderilmek için toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine tırlarla gönderilmeye devam ediyor.

Kemer Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşların getirdiği kolilerin paketlenmesinde çalışırken gönüllü vatandaşlar da bu çalışmalara destek veriyor.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer Belediyesi Başkan yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Tıraş, birim amirleri ile düğün salonunda çalışmaları koordine ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilk yardım tırını sabah saatlerinde Gaziantep’e dualarla uğurladıklarını belirterek yine vatandaşların ve Belediye’nin destekleri ile oluşturulan iki tırı daha dualar eşliğinde Hatay’a gönderdiklerini söyledi.

Başkan Topaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Yardım kampanyamızı duyurduğumuz 6 Şubat öğle saatlerinden bu yana Kemer’de yaşayan vatandaşlarımız akın akın belediyemiz düğün salonu ve kültür salonumuza yardım malzemelerini getirmeye devam ediyor. Belediye olarak biz de malzeme desteğimizi sürdürüyoruz. Türk Milleti böyle günlerde son derece güçlü bir şekilde kenetlenmeyi biliyor. Tüm halkımıza yardım kampanyasına gösterdikleri yoğun ilgi nedeni ile teşekkür ediyoruz. Deprem bölgelerinde bulunan vatandaşlarımıza yardım tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Dualarımız ve kalplerimiz deprem bölgesinde.”

Vatandaşların yardım malzemelerini akşam saat 18:00’e kadar Kemer Belediyesi Kültür Salonu, gece 00:00’a kadar Kemer Belediyesi Kültür Salonu’na getirebilecekleri ve yardım kampanyasının ihtiyaç durumuna göre devam edeceği bildirildi.