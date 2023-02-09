Kemer, deprem bölgesine 11. yardım tırını uğurladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6’lık iki deprem sonrası Kemer’den, deprem bölgesine 11. yardım tırı gönderildi.

Topaloğlu, Kemer Belediyesi ve Arslanbucak Düğün Salonunda toplanan yardım malzemelerinin Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’na kaydırıldığını belirterek, "Kaymakamımız Hüseyin Çam ile görüştük ve son yardım tırımızı bugün gönderdik. Geri kalan yardım malzemelerini Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’na götürüyoruz. Kemer’e gelen depremzede vatandaşlarımız ihtiyaçlarını spor salonundan alabiliyor. Yarın kan bağışı yapılacaktı ama kan stokları dolduğu için ileri bir tarihe ertelendi. Kemer’e depremzedelerin gelmeye başladı. Depremzedelerin, Kemer Kaymakamlığı’nda kurulan kriz masasında nerelere yerleştirileceği belirleniyor. Oteller ve pansiyonlar açıldı. Elini taşın altına koyan turizmcilere de ayrıca teşekkür ediyorum”dedi.

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Topaloğlu, yaşanan zorluğu dayanışma içerisinde aşacaklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, 45 bin nüfuslu Kemer’de anaokuluna giden çocuktan en yaşlı vatandaşa kadar herkesin elinden geldiği kadar yardımda bulunduğuna işaret ederek, “Belediye personelimiz 7/24 özveriyle çalıştı. Gönüllü birçok Kemerli hemşehrimiz yardım toplanan alana gelerek çalıştı. Şu ana kadar 11 yardım tırını deprem bölgesine gönderdik. Deprem bölgesinden teşekkür mesajları geliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her şeyin üstesinden geliriz. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve bu zorlukları görmüş bir milletiz” dedi.

"4 yaşında çocuğu kurtardılar"

Kemer’de kurulan AFAD gönüllülerinden 14 kişilik bir ekibin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Arkadaşımız deprem bölgesinde ve bunların iki tanesi bizim belediye personelimiz. Bu ekibimiz 4 yaşında Ata Taner isimli bir çocuğumuzu kurtardı. Bir yanda hüzün bir yanda da sevinç var. Tüm Kemerli vatandaşlarımıza, belediye personelimize ve sabah erkenden gelip gece geç saatlere kadar çalışan gönüllü gençlerimize çok teşekkür ederim. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.