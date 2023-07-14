Kemer takmayan sürücüler cezaya tepki gösterdi

İstanbul Sirkeci’de yapılan dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Ceza tutarını kabul etmeyen sürücüler, polislere ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sirkeci Sahil Yolu’nda dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, motosiklet üzerinde kasksız seyahat eden sürücüler tespit edilerek durduruldu. Uygulama dahilinde sürücü evrakları ve araç ruhsatları da kontrol edildi.

Sürücüler cezaya tepki gösterdi

Dron ile yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan sürücüler, kendilerine yazılan ceza tutarına tepki gösterdi. O anlar ise kameralara yansıdı. Ceza tutarına tepki gösteren bir sürücü de, “Kemer takmamak bir suç, bunu herkes biliyor. 50 derece sıcakta yolcuya yardım etmek istediğin zaman çıkarıyorsun. Binerken de kemeri takmayı hatırlamıyorsun. Şu köşeden fark etti memur arkadaş. O da kendi işini yapıyor. Bana inanmak zorunda değil. Ona yemin etmek zorunda da değilim. O da kendi görevini yapıyor. Böyle makbuzu alıyoruz, kazandığımızı buna yatırıyoruz” şeklinde konuştu.