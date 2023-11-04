Kemer takmayan taksiciden ilginç savunma: 'Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz'

Eminönü’nde yapılan taksi denetiminde kurallara uymayanlara ceza yazıldı. Kemer takmadığı için ceza yiyen bir taksici, yoğun trafikten ötürü istese de kaza yapamayacağını bu sebeple kemer takmasa da değişen bir şey olmayacağını söyledi. Bir 8+1 taksi sürücüsü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Bu arabaları çıkarttı ama biz yolcu alamıyoruz. Durduk yere bir de ceza yedik” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Eminönü’nde yapılan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen taksicilere cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmayan 3 kişiye 436’şar TL, seyir halinde cep telefonu kullanan 2 kişiye 951’er TL ve araç muayenesi eksik olan bir kişiye 951 TL para cezası kesildi.

“Trafik var, kemer takmasam zaten bir şey yok”

Kemer takmadığı için ceza yazılan bir sürücü, trafiğin yoğun olduğunu, bu sebeple istese de kaza yapamayacağını söyleyerek kemer takmasa da değişen bir şey olmayacağını savundu. Taksici, “Bu sıcakta, bu trafikte kemer taksam zaten bir şey yok ki. Zaten kaza yapamıyoruz ki, trafikte adım adım ilerliyoruz, gidemiyoruz. Tabii takmamız lazım. Otobana çıktığımızda takıyoruz. Yapmamız gerekiyordu ama yapmadık. Hava sıcak, bir de trafik var. Bundan sonra takacağız, cezamızı yedik. Arkadaşlar görevlerini yaptılar, olsun. Allah’a şükür sıkıntımız yok” diye konuştu.

İBB Başkanına sitem etti: Bu arabaları çıkarttı ama biz yolcu alamıyoruz

Seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için ceza kesilen bir 8+1 taksi sürücü ise “Uygulamaya bakıyordum, telefon elimdeydi. Telefonla konuşmaktan ceza yazacağını söylüyor ama benim arabamda kamera kaydı var. Arabamda da müşteri var, kemerim de takılıydı. Ben bu cezayı hak etmedim” dedi. Sürücü konuşmasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Ayrıca Ekrem Bey bu arabaları çıkarttı ama biz yolcu alamıyoruz. Adamlar korsan hizmet yapıyor. Adamlar orada “seyyare seyyare” diyerek yolcu alıyor, otellerle bağlantılı bir şekilde çalışıyorlar. Biz bu arabayı niye çıkarttık, ne yapıyoruz? Evimize zaten para götüremiyoruz. Durduk yere bir de ceza yedik. Yani bunun amacı ne? Galerilere hizmet ise, galeriler zaten arabayı sattı şu an plaka toplama derdindeler. Artık bizi normal bir arabaya çevirseler de biz de para kazansak. Bu arabalar para kazanmıyor. Kamera kayıtları mevcut zaten, arabaya yolcu binmiyor. Sadece bu bölgede yolcu biniyor, başka bölgede yolcu binmiyor” şeklinde konuştu.

“Medya taksicileri kötülüyor” dedi, muhabir aksini savundu

Öte yandan, kemer takmadığı için durdurulup kendisine ceza yazılan bir başka sürücüden ilginç bir sitem geldi. Sürücü, medyanın taksicileri hep kötü gösterdiğini iddia ederek, “Yeni kalktık zaten, kemerimizi takacaktık o anda memur bey durdurdu. Ceza yiyeceğiz. Sağ olsun medya bütün taksileri kötülüyor. Bütün taksiciler kötü. Hiç iyi bir taksicinin haberini çıkardınız mı? Bu taksici çok iyi dediniz mi?” dedi. Muhabirin bunu kabul etmemesi ve taksicilerle ilgili güzel haberlerin de yapıldığını örnekle göstermesi üzerine ise taksici, “Milyonda bir defa yapmışsınız, Allah razı olsun yani” ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.