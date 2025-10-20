Kemiklerin sinsi hastalığı osteoporoz

Halk arasında kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, düşük kemik kitlesi ve kemik mikromimari yapısının bozulması ile karakterize hastalık. Bu değişiklikler kemiklerin dayanıklılığını azaltır ve kolay kırılmalarına yol açar.

Çam Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, osteoporozun sinsi bir hastalık olduğunu belirterek, "Eğer tedavi edilmezse çoğu zaman hiçbir belirti vermeden sinsice ilerler ve hafif bir travmayla oluşan kırıklar ile karşımıza çıkar. En sık omurga, kalça ve el bileği kırıkları görülür. Erişkin bireylerde kemik dokusu bölge bölge yıkılır ve yeniden yapılır, böylece düzenli olarak yenilenir. Bu yenilenme sürecinde kemik yapımı yeterli düzeyde olmazsa kemik kitlesinde azalma meydana gelir ve osteoporoz gelişir. Kadınlarda menopozdan sonraki ilk 5 yılda kemik yıkım hızı artar ve kemik yapımı yetersiz kalabilir. Bu nedenle osteoporoz kadınlarda daha sık görülür. Ancak yaşla beraber hem kadında hem erkekte kemik yapımı azaldığından erkeklerde de görülebilir" dedi.

Özaras, osteoporoz açısından riskli grupları şöyle sıraladı:

"Kadınlarda erken menopoz

Birinci derece akrabalarda osteoporozlu kişilerin olması

Tiroid hastalıkları, kortizon kullanımı gerektiren hastalıklar gibi kronik hastalıkların olması

Düşük fiziksel aktivite düzeyi

Alkol ve sigara kullanımı

Beslenmede yetersiz kalsiyum alımı".

Özaras, osteoporozdan ne zaman şüphelenilmesiyle ilgili de "Sırt ve belde ağrı, boyda kısalma, sırtta kamburluk gibi şikayetler varsa osteoporozdan şüphelenilmelidir. Ancak riskli grupta yer alan kişiler bu şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemeden osteoporoz açısından değerlendirilmelidir. Değerlendirmede sıklıkla hastanın yaşına ve risk faktörlerine göre bazı kan testleri ve kemik dansitometri ölçümü ismi verilen tetkik kullanılır" dedi.

Özaras, osteoporozdan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Kemik yıkımını önlemek ve kemik yapımını artırmak için yeterli D vitamini ve kalsiyum düzeyi sağlanmalıdır. Kalsiyum sadece diyetle alınırken D vitamini hem diyet hem de güneşten alınabilir.

Egzersiz osteoporozdan korunmada çok önemli yere sahiptir. Yürüme, hafif tempoda koşma, zıplama gibi aktiviteler kemik yoğunluğunu arttırır. Sırt kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler kamburluktan korur. Düşmeleri ve buna bağlı kırıkları önlemek için ise denge ve yürümeyi iyileştirici egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır.

Bütün bu önlemlere rağmen osteoporoz gelişirse ilaçlar ile hastalığı durdurmak ve tedavi etmek gerekir".