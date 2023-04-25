Kemoterapi Merkezi projesinde sona doğru

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan ve belediye tarafından inşa edilen 80 hasta kapasiteli Kemoterapi Merkezi projesini yerinde inceledi. Yapılan inceleme sonrasında Yüksel, merkezin tamamlanması için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Başkan Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için Kemoterapi Merkezi projesinin çok önemli olduğunu ifade etti. 80 hasta kapasiteli merkezin, Tekirdağ’ın uzun zamandır talep ettiği bir ihtiyaç olduğunu belirten Yüksel, “Şimdi bu projeyi hayata geçirmek için son aşamalara geldik. İnşaatımızı yerinde inceledik ve çalışmalarımız hızla devam ediyor,” dedi.

“Çevre illere de hizmet verecek”

Başkan Yüksel, projenin tamamlanması ile birlikte hastaların daha modern ve etkili bir tedavi alacaklarını belirterek, “80 vatandaşımızın aynı anda kemoterapi hizmeti alabileceği merkezimizi inşallah önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Bu merkez, hastalarımıza daha iyi bir ortam sağlayacak ve hastanemizin hizmet kalitesini daha da artıracak. Sadece Tekirdağ’a değil, tüm Trakya’ya ve çevre illere de hizmet verecek olan Kemoterapi Merkezimiz şimdiden Üniversitemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.