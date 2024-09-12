Kenan Evren'in mezarı başında 12 Eylül yıldönümü protestosu

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde işkence gören Hakverdi Satılmış, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in mezarı başında protesto düzenledi.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra gözaltına alınan ve Ulucanlar Cezaevi ile Mamak, Bursa, Eskişehir, Nazilli Cezaevlerinde çeşitli işkencelere maruz kalan Hakverdi Satılmış, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in mezarı başında protesto düzenledi. Kaybettiği ülkücü arkadaşlarının fotoğraflarını kabrin başına koyarak protesto yapan Satılmış, 1980 darbesinden sonra yaşadığı anıları anlattı.

“171 canın hesabını sormak unutturmamak için burada bulunuyoruz”

Satılmış, 12 Eylül 1980 darbesinin baş mimarı Kenan Evren’in mezarı başına giderek, ülkücü gençlere haksızlık ve zulüm yapıldığını vurguladı. Yaşadığı sürece Mamak ve benzeri cezaevlerinde ülkücü gençlere yapılanları unutturmayacaklarını aktaran Satılmış, “Yurt genelinde 650 bin gözaltı, 210 bin açılan dava, 230 bin yargılamada 7 bin idam talebi, 517 idam cezası, 49 idam, 300 kuşkulu ölüm, işkencede hayatını kaybeden 171 canın hesabını sormak unutturmamak için burada bulunuyoruz. Bu zulmü gerçekleştiren cuntacılar ve işkencecilere haklarımızı helâl etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, zulmü unutmak, hatırlatmamak geçmişte mücadele edenlerin emeğine, anısına saygısızlık ve ihanettir” diye konuştu.

“Kenan Evren de layığını buldu”

Kenan Evren’in yanındaki cuntacılar ve ülkücü gençlere işkence yapmak adına yetiştirilmiş kişileri unutmadıklarını söyleyen Satılmış, “Aradan geçen 44 yıl sonra da unutmadığımızı, unutmayacağımızı kamuoyuna duyurmak adına buradayız. Bu işkencecilerin hepsini lanetliyor, haklarımızı da helal etmiyoruz. Sakın buraya Kenan Evren’e ve ortaklarına beddua etmek için geldiğimizi düşünmeyin çünkü, beddua bizim inancımızda günah ve bizlere yabancıdır. Biz kısa ve öz olarak diyoruz ki; Herkes, er ya da geç layığını bulacaktır. Nitekim buldular da. Kenan Evren de layığını buldu ve ölemeden önce aleme ibret olsun diye Allah bizlere süründüğünü gösterdi. Son zamanlardaki hali, cümle aleme ibret olarak hafızalara kazındı. Allah, suratından insanlık vasıflarının tamamını silerek son halini Türk milletine ilahi adaletin tecellisi olarak gösterdi. Biz beddua etmiyoruz, kısa ve öz olarak, Kenan Evren’ ve tüm işkencecilere hakkımızı helal etmediğimizi buradan bir kere daha gür sesimizle haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Masumların kanlarını o kırılası ellerinize bulaştırdığınızı dünya alem biliyor”

Mamak cezaevi duvarlarına, metris cezaevine ve diğer cezaevlerine özel talimatla ‘Burada Allah yok. Peygamber izinde’ yazdırıldığını dile getiren Satılmış, “‘Asmayalım da besleyelim mi’ diyerek, sözüm ona uyguladığınız denge politikası gereği, ‘bir sağ dan bir soldan asın’ diyerek utanç verici emrinize uyup masumların kanlarını o kırılası ellerinize bulaştırdığınızı dünya alem biliyor. Biz de o masum can kardeşlerimiz adına size hakkımızı helal etmiyoruz. Bizleri de orada bekle, biz de hesap günü geldiğinde senin yakana yapışıp seni Allah’a şikayet edip, bu dünyada gasp ettiğin haklarımızın ve Türk milletinin gasp edilen haklarının hesabını soracağız” ifadelerinikullandı.