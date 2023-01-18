Kenan Sertalp Dünya Bursa Temsilcisi oldu

Kenan Sertalp, Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilciliği görevini üstlendi.

Ekometre Gazetesi kurucusu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kenan Sertalp, 42 yıldır ekonomi ağırlıklı yayın yapan Dünya Gazetesi’nin Bursa Bölge Temsilciliği’ni üstlendi. Sertalp, Bursa’daki yeni yapılanma konusunda yaptığı açıklamada, “Tecrübeli, ekonomi gazeteciliğine ve haberciliğe yıllardır emek veren gazeteci arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz yeni kadromuz ve yeni ofisimiz ile bölge ekonomisini yakından izleyecek ve ekonominin nabzını tutacağız. Dünya Gazetesi kurucusu Nezih Demirkent, ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin ilkelerini koyan ustamız. O’nun ilkeleriyle Bursa ekonomisinin ulusal mecrada hak ettiği şekilde yer alması, başarılarının sevinçlerinin paylaşılması için, sıkıntı ve problemlerinin duyurulması için ekibimle çaba sarfedeceğiz” dedi.