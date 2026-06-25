Kenan Sofuoğlu Başiskele'deki yeni pisti oğlu Zayn ile test etti

Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bu hafta sonu Türkiye Süpermoto Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Motor Sporları Gelişim Merkezi, eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn tarafından test edildi. Pisti deneyimleyen Sofuoğlu, projenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirtti.

Hafta sonu gerçekleştirilecek şampiyona öncesi, Dünya Süpersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu tesisi ziyaret ederek pistte incelemelerde bulundu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğindeki ziyarete, eski milli motosiklet yarışçısı Kadir Erbay ve milli sporcu oğlu da katıldı. İdari alanlarda ve pistte devam eden son hazırlıkları yerinde inceleyen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Pistte ilk sürüşü şampiyon baba-oğul yaptı

İncelemelerin ardından kaskını takarak oğlu Zayn ile motosiklete binen Kenan Sofuoğlu, pistteki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Teknik ekibin ve çevredeki vatandaşların ilgisi eşliğinde pisti deneyimleyen Sofuoğlu, alanın viraj yapısı ve güvenliğinden övgüyle bahsetti.

Motor sporlarının gelişmesi için bu tarz tesislerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, Belediye Başkanı Özlü’yü vizyonundan dolayı tebrik etti. Sofuoğlu, "Bu hafta sonu Türkiye Şampiyonası Başiskele pistinde yapılacak. Biz de bugün ilk defa buraya geldik. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor; belediyemiz yarın öğleden sonra pisti antrenmanlar için sporculara açmaya çalışacak. Başiskele Belediye Başkanımızı ayrıca tebrik ve takdir ediyorum. Çünkü böyle bir tesise, böyle bir projeye inanmak Türkiye’de her belediye başkanına nasip olmaz."

"Motor sporları için bu tesislere ihtiyacımız var"

Milletvekilliği döneminde de bu konuyu en üst makamlara taşıdığını hatırlatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin birçok şehrinde böyle pistlerin olması gerektiğini her fırsatta savundum. Başkanımız mesajımızı çok iyi almış ve böylesine muazzam bir tesisi şehrine kazandırmış. İnanıyorum ki nice şampiyonlar bu bölgeden, onun vesilesiyle çıkacaktır. Bu proje inşallah diğer belediyelere de örnek olur. Nasıl her şehirde stadyumlar, futbol sahaları ya da diğer branşlar için spor alanları varsa, motor sporları için de bu tesislere ihtiyacımız var. İnşallah çok güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Tüm motor sporları tutkunlarını ve halkımızı hafta sonu bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise Başiskele’yi sporun her branşında merkez haline getirmek istediklerini belirterek, "Kenan Sofuoğlu gibi dünya markası bir ismi ve geleceğin şampiyonu Zayn’ı ağırlamaktan gurur duyduk. Motor Sporları Gelişim Merkezimizle gençlerimize güvenli ve profesyonel bir alan sunuyoruz. Hafta sonu düzenlenecek şampiyona ile bu muhteşem tesisi tüm Türkiye’ye tanıtacağız inşallah" diye konuştu.