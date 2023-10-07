Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne 'Big See' ödülü

UNESCO ve Slovenya Kültür Bakanlığı iş birliğinde 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu'nun ödülünün sahibi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne 'Big See' ödülü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

UNESCO ve Slovenya Kültür Bakanlığı iş birliğinde 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu’nun ödülünün sahibi, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi" oldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Big See ödülünü sahibi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni kutladı. Paylaşımda, “UNESCO ve Slovenya Kültür Bakanlığı iş birliğinde 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu’nun, özgün tasarımları ve kimlik deneyimini hayata geçiren projelere verdiği ödülün 2023 yılındaki sahibi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzemizi yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.