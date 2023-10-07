Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne 'Big See' ödülü
UNESCO ve Slovenya Kültür Bakanlığı iş birliğinde 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu'nun ödülünün sahibi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu.
UNESCO ve Slovenya Kültür Bakanlığı iş birliğinde 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu’nun ödülünün sahibi, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi" oldu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Big See ödülünü sahibi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni kutladı. Paylaşımda, “UNESCO ve Slovenya Kültür Bakanlığı iş birliğinde 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu’nun, özgün tasarımları ve kimlik deneyimini hayata geçiren projelere verdiği ödülün 2023 yılındaki sahibi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzemizi yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.