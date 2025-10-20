Kenan Yıldız, Servet Yardımcı ve Jose Mourinho'ya İtalya'dan ödül

Milli futbolcu Kenan Yıldız, eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Teknik Direktör Jose Mourinho, Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni’nde onurlandırıldı.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, İtalya Kültür Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ve İtalya Dışişleri Bakanlığı, CONI (İtalyan Olimpiyat Komitesi), USSI (İtalyan Spor Basını Birliği) ve AIPS Avrupa (Avrupa Spor Yazarları Derneği) himayelerinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Akdeniz ülkelerinden büyükelçiler, diplomatik temsilciler, uluslararası kurumlar ile kültür ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Juventus ve A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, UEFA İcra Kurulu Üyesi ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Valentina Giacinti, spor alanındaki üstün başarıları ve Akdeniz değerlerine yaptıkları katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Kenan Yıldız: "Hayalim, gelecek yılki Dünya Kupası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek"

Yoğun maç programı nedeniyle törene katılamayan Kenan Yıldız, törende yayınlanan video mesajında şunları söyledi:

"Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten benim için büyük bir onur. Ödülümü şahsen alamadığım ve aranızda olamadığım için üzgünüm. Biliyorsunuz ki iki gün sonra Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile önemli bir maçımız var. Juventus’ta oynamak ve efsanevi Alessandro Del Piero’nun izinden giderek 10 numaralı formayı giymek büyük bir sorumluluk. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Bu ödül sadece bireysel bir başarının değil, takım olarak verdiğimiz mücadelenin sonucudur. Türk Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığımda, Akdeniz’in gençleri için bir örnek olma sorumluluğunu hissediyorum. Hayalim, gelecek yılki Dünya Kupası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek."

Gianfranco Coppola: "Akdeniz’in genç elçisi"

Törenin organizasyon jürisi başkanı Gianfranco Coppola, Kenan Yıldız ile ilgili görüşlerini paylaşarak, "Kenan Yıldız, sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de Akdeniz gençliği için bir rol modeldir. Onun azmi, disiplini ve alçak gönüllülüğü, sporun evrensel değerlerini en güzel şekilde yansıtmaktadır."

Servet Yardımcı, ’Futbolun birleştirici gücü’ ödüllendirildi

UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü’nün sahibi oldu. Yardımcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, futbolun yalnızca bir oyun değil, saygı, disiplin ve takım çalışmasını birleştiren evrensel bir dil olduğunu vurguladı. Yardımcı, "Bu ödül, sadece kişisel bir başarı değil; futbola hizmet etme, kulüpleri, oyuncuları, hakemleri ve taraftarları destekleme yolculuğumuzun bir takdiridir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ve UEFA Yönetim Kurulu üyeliği döneminde, Akdeniz ülkeleri arasında güçlü bağlar kurmayı, federasyonları bir araya getirmeyi ve futbolun birleştirici gücünü ön plana çıkarmayı amaçladığını belirten Yardımcı, sporun barış, dostluk ve eşitlik mesajlarını yaymada oynadığı role dikkat çekti.

Organizatörler, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü’nün, spor ve kültür aracılığıyla halklar arasında diyalogu güçlendiren bir platform olduğunu belirterek, Yardımcı’yı ödüle layık görmelerinin bu çabaların takdiri olduğunu vurguladı.

Jose Mourinho’nun Roma ile özel bağı ödüllendirildi

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma’da düzenlenen Uluslararası "Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü"nü aldı. "Akdeniz’in Oscar’ı" olarak bilinen ödül, Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından organize edilen tören kapsamında verildi. Ödül, Mourinho’nun kariyerine, sportif başarılarına ve 2021-2024 yılları arasında çalıştığı Roma şehrine olan özel bağlarına dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, yeni kulübüyle olan yoğun programı nedeniyle törende bulunamayınca teşekkür mesajını video üzerinden iletti. Mourinho, "Bu ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum, ama almak her zaman büyük bir gurur. ‘Akdeniz Mükemmeliyeti’ ödülü için kalpten teşekkür ediyorum. Belki hak etmiyorum, ama Roma ve Roma taraftarlarıyla kurduğum bu iki buçuk yıllık muhteşem bağ, hayatım ve kariyerim boyunca her zaman büyük bir gurur kaynağı olarak kalacak. Çok teşekkür ederim."

Törenle verilen ödül, Mourinho’nun 26 uluslararası kupa kazandığı olağanüstü kariyerini ve İtalya futbolunda bıraktığı derin etkiyi de onurlandırıyor. Inter ile 4 şampiyonluk kazanan Mourinho, 2010 yılında Inter’in tarihî "Triplete" başarısına imza atmıştı. Daha sonra Roma ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi zaferini kazanarak kulübü Avrupa arenasında yeniden zirveye taşımış ve şehir ile taraftarlarla eşsiz bir bağ kurdu.