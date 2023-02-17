Kendi ailesi enkaz altında kaldı, başka canların kurtulmasına yardım etti

Hatay’da yaşanan depremde, ANDA Arama Kurtarma Derneği Sorumlusu Mahmut Kuşenko’nun ailesi de enkaz altında kaldı. Kendi ailesini kurtarmak için 8 katlı Buket Apartmanı enkazında çalışan Kuşenko, depremin 260’ncı saatinde 10 yaşındaki Osman’ın ve nice canların kurtarılmasına yardım etti.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi Hatay’da büyük yıkıma neden oldu. Ekinciler Mahallesi İnönü Bulvarı’nda bulunan yaklaşık 80 kişinin yaşadığı 8 katlı Buket Apartmanı’nda Hatay ANDA Arama Kurtarma Derneği İl Sorumlusu Mahmut Kuneşko’nun eşi Leyla Kuneşko, oğlu Ahmet Kuneşko (10), kızları Sinemis (8) ve Neris (2) de enkaz altında kaldı. Apartmanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına liderlik eden Kuneşko, eşini ve çocuklarını bulma umuduyla büyük mücadele verirken, başka canların kurtulmasına da öncülük etti. Kuneşko’nun da yer aldığı arama kurtarma ekibi, dün gece 12 yaşındaki Osman’ı depremin 260’ıncı saatinde enkaz altından çıkarttı. Osman’ın kurtarılmasıyla kendi çocukları için de umutlanan Kuneşko, ANDA ve AFAD ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına devam ediyor.