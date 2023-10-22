Kendi eliyle 'Mercedes'ini yaptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Latif Güç, kendi eliyle yaptığı ve "Sarı Mercedes" ismini verdiği üç tekerlekli bisikletiyle sokak sokak dolaşıyor. Mercedes logosu, teybi, aynaları, hatta plakası bile bulunan bisiklet, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Annesiyle birlikte yaşayan 54 yaşındaki engelli birey Latif Güç, 1987 yapım "Sarı Mercedes" filminden esinlenerek, yaklaşık 3 yıl önce kendi elleriyle çok sevdiği "Mercedes"ini yaptı. Latif Güç’e Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi esnafı da yardımcı oldu. Özellikle sosyal medya fenomeni Erdinç Uzun ve oğlu Efe Uzun yardımlarıyla Güç, "Sarı Mercedes" ismini verdiği üç tekerlekli bisikletini kendine özgü şekilde modifiye etti. Markanın çeşitli aksesuarları da esnafın yardımıyla bisiklete monte edildi. Latif Güç’ün çok sevdiği bisikletinde Mercedes logosu, teyp, aynalar, korna, üzerinde tente, tamponlar, farlar, akü ve plaka bulunuyor.

Bisikletin zaman zaman patlayan lastiği, kopan zinciri gibi sorunları da esnafın yardımları sayesinde hızla çözüme kavuşturuluyor. Sarı Mercedes’inden asla vazgeçmeyen Güç, Gölcük’ü sokak sokak onunla geziyor.

"Allah tarafından bize gönderilmiş bir arkadaşımız"

Babası Erdinç Uzun’un Latif Güç ile özel olarak ilgilendiğini ifade eden Efe Uzun, "Bütün eksiklerini babam karşılıyor. Babamın takipçileri de sağ olsun yardım ve bağış yapıyorlar. Latif’in arabası bozuluyor, bize geliyor yardımcı oluyoruz, lastiği patlıyor lastikçiye gönderiyoruz. Zinciri kopuyor bir şekilde hallediyoruz. Allah tarafından bize gönderilmiş bir arkadaşımız. Biz de eksiğini bırakmıyoruz. Yardımcı oluyoruz" dedi.

"Onun için Mercedes yaşam biçimi"

Güç’ün yaklaşık 3 yıldır ’Sarı Mercedes’e bindiğini söyleyen Uzun, "Sarı Mercedes filmi vardı. Ondan dolayı bu arabaya hasta. Bununla ilgileniyor. Onun için Mercedes yaşam biçimi. Başka hiçbir arabaya binmez. Başka hiçbir modeli de sevmez. 2-3 senedir bunu kullanıyor. Latif abiyi bizim gibi sevenler, yardımcı olanalar var sanayide. İstediği zaman gidiyor onlara. ’Şu yapılacak’ diyor. Onlar da kalbini kırıp gönderemiyor, yardımcı oluyorlar, yapıyorlar. Sanayide kendi istediği şekilde arkadaşlarına yaptırıyor. Latif’in her günü aynı. Sabah köprünün altına çeker arabasını. Önce siler sonra sanayiye gelir. Öğle vakti lokantanın önüne arabasını koyar, yemeğini yer. Ezandan sonra sanayide sevdiği abilerinin yanına gider. Arabasının eksiği varsa onları yaptırır" diye konuştu.