Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden deprem bölgelerine gönderilmek üzere vatandaşların teslim ettiği poşetlerin içerisinden madeni para dolu kumbara da çıktı. Kendi küçük, yüreği kocaman miniğin davranışı, duygu dolu anlar yaşanmasına da neden oldu.

Tüm ülkeyi yasa boğan ve 10 ili adeta enkaz yığınına çeviren deprem nedeniyle tüm Türkiye’de yardım seferberliğine başladı. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesince düzenlenen kampanyaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Ergene Kültür Merkezine teslim etti. Belediye personeli ile hayırsever gönüllülerin 24 saat mesai esasıyla çalışarak tasnif ettiği yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderiliyor.

Çalışmalar sırasında duygu yüklü anlar da yaşanıyor

Ergene Kültür Merkezine ulaştırılan ve içerisinde çeşitli kıyafetlerin bulunduğu çantadan bir de kumbara çıktı. Bozuk paralarını biriktirdiği kumbarasını ailesinin oluşturduğu yardım poşetine ekleyen kendi küçük yüreği büyük çocuğun davranışı, duygu yüklü anlara neden oldu. İçerisinde madeni paraların olduğu kumbarasını deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderen küçük çocuğun kim olduğu, Ergene’de merak konusu oldu.