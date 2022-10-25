Kendi yaptığı teleskopla çocuklara ücretsiz güneş tutulmasını izletti

Bursa'da yaşayan emekli Şenol Şanlı, evinde yaptığı teleskopla çocuklara ücretsiz güneş tutulmasını izletti.

Kendi yaptığı teleskopla çocuklara ücretsiz güneş tutulmasını izletti
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bursa’da yaşayan emekli Şenol Şanlı, evinde yaptığı teleskopla çocuklara ücretsiz güneş tutulmasını izletti.

Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bilgi birikimlerini okullarda çocuklarla da paylaşıyor. Türkiye’den de görülen parçalı güneş tutulmasını meraklı çocuklara göstermek isteyen Şanlı, Merinos parkına kendi yaptığı teleskobu kuran uzay meraklısı vatandaş guruplar halinde gelen çocuklara parçalı güneş tutulmasını izletti. Teleskopla güneş tutulmasını izleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kendi yaptığı teleskopla çocuklara ücretsiz güneş tutulmasını izletti