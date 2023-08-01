Kendileri küçük başarıları çok büyük
Körfezli karateciler, uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasında şampiyonluk ve üçüncülük madalyası getirdi.
Körfezli karateciler, uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasında şampiyonluk ve üçüncülük madalyası getirdi.
İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası, 13 ülkeden yaklaşık 900 sporcunun katılımıyla yapıldı. Turnuvaya Türkiye Milli Takımı adına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecisi Kübra Kılınç 11 yaş 32 kilo kategorisinde birinci olarak şampiyonluğu göğüsledi. 10 yaş 40 kiloda Hilmi Metehan Toker de üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.