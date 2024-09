Kendilerinden önce fiyatları koştu, safkan 30 taydan sadece 3'ü satıldı

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (TYAYSD) ile Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (SİAYSD) ilk kez ortak olarak düzenlediği 2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği’nde satışa çıkarılan 30 taydan 3 safkan İngiliz tayı yeni sahiplerine kavuştu.

Yarış camiasının heyecanla beklediği 2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği Veliefendi Padok Alanı’nda gerçekleşti. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (TYAYSD) ve Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD) iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, açık artırmaya katılan 30 safkan İngiliz tayından 3 tanesi yeni sahibine kavuştu. Beklenenin altında kalan açık arttırmada toplam 3 tay 9.5 milyon TL’ye satıldı.

“At camiası için önemli bir organizasyon”

Açık arttırma öncesi atlara ve atlı sporlara ilgisi ile bilenen oyuncu Emre Karayel, “Tay satışları at camiası için sektörün dönmesi ve ilerlemesi adına çok önemli. Tabii ki her sene buraya olan katılımın artması da bizi mutlu ediyor. Burada sadece bireysel at satışları değil, sendika at satışları da gerçekleşiyor. At sahibi olmak isteyenler 10 kişi-20 kişi birden ortak bir at alabiliyorlar. Bir safkan ata sahip olmak ayrıcalıktır. Benim de birçok atım var. Hatta burada sahada koşan atım da bulunuyor. Bu gün satılan bir tayım bulunmuyor. Uygun bir durum olursa bu gün belki bir tay alabilirim” ifadelerini kullandı.

3 safkan İngiliz tayı yeni sahiplerine kavuştu

Açık artırmada 32 numara ile etkinliğe katılan North Pasha 4.5 milyon TL ile organizasyonun en yüksek satış bedeliyle yeni sahibine kavuştu. 7 numara ile etkinliğe katılan Vermithrax 4 milyon TL ve 29 numara ile etkinliğe katılan The Snake Pit 1 milyon TL satış bedeliyle satıldı.

“7.5 milyon TL’lik rekor teklif kabul edilmedi”

Açık artırmanın dikkat çeken anlarından biri de 34 numara ile etkinliğe katılan Perfect Sunset’in 7.5 milyon TL ile en yüksek teklif almasıydı. Ancak, teklif muhammen bedelin altında kaldığı için satış gerçekleşmedi. Bu durum, Türkiye’deki İngiliz Safkan Tay Satışı organizasyonları arasında en yüksek teklif olarak kayıtlara geçti.