Kendilerine polis süsü verip 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak, 1 milyon TL'lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.

Kendilerine polis süsü verip 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtarak, 1 milyon TL’lik vurgun yapan 2 kişi tutuklandı.

Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, İstanbul’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Körfez adliyesine sevk edilen M.A.U. ile Gebze adliyesine sevk edilen K.A.U. tutuklandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb