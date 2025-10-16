Kendilerini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı

Tekirdağ’da kendilerini farklı illerde belediye başkan yardımcısı olarak tanıtıp, lösemi hastası bir çocuk için yardım topladıklarını söyleyerek vatandaşları dolandıran 17 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 TL ve 86 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.