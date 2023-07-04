Kendilerini devlet ve kamu mensubu olarak tanıtan dolandırıcı çetesine operasyon: 20 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu, kamu üst düzey çalışanı, jandarma ve emniyet personeli olarak tanıtan ve bu yöntemle tuzağa düşürdükleri insanları dolandıran şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 12 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda sahte kimliğin geçirildiği operasyonda firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.