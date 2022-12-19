Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle edip işyerini soydular

Fatih’te bir iş yerine kapısını zorlayarak giren 4 hırsız, dizüstü bilgisayar ve 40 saat çaldı. Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle eden hırsızların dükkana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansırken, dükkan sahibi zararının 100 bin lira olduğunu söyledi.

Olay geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 04.00’te Fatih Akşemsettin Mahallesi Şemsettin Sami Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde plakası belli olmayan bir araçla iş yerine gelen 4 hırsızlık şüphelisi, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Kendilerini sarı yağmurlukla kamufle eden hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayarı ve 40 saati çalarak oradan uzaklaştı. Alarm sistemi ise bilinmeyen bir nedenle geç çaldı. Ardından hırsızlığı fark eden Cengiz Tarlak durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 4 hırsızın dükkana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

“Yaklaşık 100 bin lira zararım mevcut”

İşyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen Cengiz Tarlak, “Perşembe gecesi saat 04.50 sıralarında kimliği belirlemeyen 4 hırsız araçtan inip iş yerimin kapısını zorlayarak içeri giriyorlar. İçeride bulunan dizüstü bilgisayar ve 40 adet saatimi çalıp 3 dakikada iş yerinden çıkıyorlar. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Yaklaşık 100 bin lira zararım mevcut. Plakasını alamadığımız araçla gelen 4 kişi sarı renkli yağmurlukla kamufle edilmiş şekilde geliyorlar” dedi.

Olayın ilk anları güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde plakası belli olmayan bir araçla gelip iş yerine girdikleri daha sonra da çıktıkları görülüyor. Polis ekiplerinin hırsız şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.