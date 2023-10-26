Kendine askeri personel süsü veren dolandırıcı jandarmadan kaçamadı

Edirne’de kendisini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takipli operasyon sonucu Tekirdağ’da yakalandı.

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ikamet eden Z.B isimli mağdur vatandaşı arayarak, kendisini askeri personel olarak tanıtan ve kendisinin cinayet suçuna karıştığını ve konu hakkında ifadesini almaya evine geleceğini söyledi.

Kendisine askeri personel süsü vererek evine gelen şüpheliye 2 bilezik, 3 tam altın, 2 çeyrek altın, altın küpe ve 20 bin 202 lira nakit para veren Z.B. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı ısrarlı takip sonucu, olayın faili olarak tespit edilen A.A. isimli şahıs, JASAT dedektifleri tarafından Tekirdağ’da yakalandı.

Dolandırılmak suretiyle alınan suç eşyaları ele geçirilerek, mağdur vatandaş Z.B’ye teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.