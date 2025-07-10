Kendini serinletmeyen bahçıvanı darp etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü genç, kendisini su ile serinletmeyen bahçıvanı darp ederek hastanelik etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni mahalle 1. Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçıvan Mustafa A. (61) site bahçesindeki çiçekleri sularken yayına gelen alkollü olan Hasan A. (15), kendisini ıslatmasını istedi. İsteği reddedilen genç, öfkelenerek bahçıvanı tekme ve yumruklarla darp etti.

Yaralanan bahçıvan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.