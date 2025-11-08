Kendisi küçük, kalbi büyük

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ayşe Küflü İlkokulu öğrencisi Rıdvan Osman Keçeci, kumbarasını Filistin halkına bağışlayarak küçük yaşta büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

2-A sınıfı öğrencisi Rıdvan Osman Keçeci ve 3-B sınıfındaki öğrenciler kendi kumbaralarındaki biriktirdiği tüm paraları Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı. Yaşları küçük olsa da büyük yürekleriyle dikkat çeken bu davranış okul yönetimi tarafından büyük takdir topladı. Okul Müdürü Sıddık Gümüş, "Rıdvan’ın bu örnek davranışı için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini gösteren bir adım oldu" dedi.