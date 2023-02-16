Kendisi küçük yüreği büyük! Biriktirdiği harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

İlkokul öğrencisi olan Miray Nur Dal, harçlıklarını ulaştırması için kumbarasında biriktirdiği parayı babasıyla birlikte Ziraat bankasına giderek AFAD hesabına yatırdı. Duygularını ifade eden Dal, "Ailem yardımlaşmanın, iyilik yapmanın önemini anlatmıştı. Bende “şimdi değilse ne zaman” dedim ve biriktirdiğim harçlıklarımı depremi yaşayan arkadaşlarım için vermek istedim. Babamla birlikte bankaya giderek yatırdık” dedi.