Kendisi küçük yüreği büyük! Biriktirdiği harçlıklarını depremzedeler için bağışladı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Silivri'de yaşayan 10 yaşındaki Miray Nur Dal, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları depremzedelere bağışlayarak yardım kampanyalarına destek oldu.
İlkokul öğrencisi olan Miray Nur Dal, harçlıklarını ulaştırması için kumbarasında biriktirdiği parayı babasıyla birlikte Ziraat bankasına giderek AFAD hesabına yatırdı. Duygularını ifade eden Dal, "Ailem yardımlaşmanın, iyilik yapmanın önemini anlatmıştı. Bende “şimdi değilse ne zaman” dedim ve biriktirdiğim harçlıklarımı depremi yaşayan arkadaşlarım için vermek istedim. Babamla birlikte bankaya giderek yatırdık” dedi.