Kendisine borcu olan şahsı yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine borcu olan şahsı bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisine borcu olan şahsı yaralayan şüpheli tutuklandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendisine borcu olan şahsı bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cuma Mahallesi Uzun Sokak’ta meydana geldi. Rüstem B. (49), sokakta kendisine borcu olan Okan B. (29) ile karşılaşınca aralarında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Rüstem B., elindeki bıçakla Okan B.’yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Okan B. arkadaşları tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Rüstem B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kavga ve bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.