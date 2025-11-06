Kendisine çarpan sürücünün alkollü olduğunu sanıp anahtarını aldı

Avcılar’da kendisine çarpıp kaçan sürücüyü alkollü sanan vatandaş, yakalayıp arabasının anahtarını aldı. Sürücü kazayı fark etmediğini iddia ederken yapılan alkol testinde alkollü olmadığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü sola dönecekken, karşıdan gelen araca sürtüp kaldırıma çarptı. Sürücü zik zak çizerek ilerlemeye devam etti. Otomobiline çarpan kişinin alkollü olduğunu ve kaçtığını düşünerek peşine takıldı. Kendisine çarpan sürücüyü yakalayan vatandaş, alkollü olduğunu düşündüğü şahsın otomobilinin anahtarını alarak olay yerine geri dönüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobile çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye alkol testi yaptı. Test sonucuna göre alkollü olmadığı belirlendi. Taraflar, polis gözetiminde kaza tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.

"Alkollü olduğunu düşündüm ama temiz çıktı"

Kendisine çarpıp kaçtığını iddia eden sürücü, "Caddede ilerliyordum. Karşıdan farları sönük şekilde geldi önce bana çarptı ardından kaldırıma çarptı. Zik zak çizerek ilerledi. Bende motorla peşine takıldım ve durdurdum. Alkollü olduğunu düşündüm ama temiz çıktı" dedi.

"Aracımın anahtarını almış gitmiş"

Yusuf Azat, "Motosiklet vurdu. O gitti. Ondan sonra buraya gelince, aracımın anahtarını almış gitmiş. Alkollü değilim" diye konuştu.