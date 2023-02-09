Kendisini asansör dairesine kilitleyen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Antalya’da apartmana giren hırsızlık şüphelisi, önce binanın elektrik kablolarını kesti, ardından ise kendisini asansör dairesine kilitledi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2803 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmana giren şüpheli, asansör dairesinde elektrik kablolarını kesti. Bu sırada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işinden gelen apartman yöneticisi Alper Atan, durumu fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis kendisini apartmanın içerisine kilitleyen şahsı dışarı çıkararak gözaltına aldı.

"Bütün kabloları kesmiş"

Şahsa tepki gösteren Alper Atan, "İşten gelmiştim. Apartmanın giriş kapısında paspas sıkışıktı. Bir şey olduğu fark ettim. Duvarlarda parmak izi vardı. Asansörün kapalı olduğunu görünce asansör dairesinin kapısının kilitli olduğu ve anahtarın yerinde olmadığını fark ettim. Bir de ses gelince şüphelendim ve polisi aradım. Bütün kabloları kesmiş. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.