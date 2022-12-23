Kendisini gurbetçi olarak tanıtan kalpazan sahte dövizleri Türk lirasına çevirirken yakalandı

Ankara ve 20 ilde ağına düşürdüğü kişilere kendisini Avrupa’dan yeni gelen gurbetçi olarak tanıtan şahıs, elindeki sahte dövizleri bozdurma ve bağış yapma bahanesiyle Türk lirasına çevirirken yakalandı.

Ankara başta olmak üzere dolaştığı 21 farklı ilde kendisini Avrupa’dan yeni gelen biri olarak tanıtan Soner A. (54), tuzağa düşürdüğü kişilere elindeki sahte dövizleri gerçekmiş gibi göstererek Türk lirasına çevirtti. Bu yöntemle 2006 yılından beri vatandaşları dolandıran Soner A.’yı yapılan ihbarların ardından teknik ve fiziki takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 48 saatlik yoğun çalışmanın ardından şahsı plakasız araçla seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Soner A.’nın ikametinde yapılan aramada 556 adet sahte 50 euro, 47 adet sahte 100 euro olmak üzere toplam 32 bin 500 sahte euro ele geçirildi. Soner A.’nın bazı mağdurlara ise Özbekistan somu ve Kuzey Kore wonu gibi değeri düşük paraları yüksekmiş gibi göstererek yüklü miktarda Türk lirası aldığı belirlendi.

Soner A.’nın kendisini halk arasında ‘Almancı’ olarak tabir edilen Avrupa’dan Türkiye’ye gelmiş biri olarak gösterdiği ve hedefinde özellikle yaşlıların olduğu, tanınmamak için farklı şekillerde giyindiği ve plakasız araçla sahte para dağıttığı öğrenildi.

9 farklı dosyadan arandığı ortaya çıktı

Dolandırıcı Soner A.’nın 21 farklı ilde 51 olaya karıştığı ve 9 farklı suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Zanlının insanların manevi duygularını sömürdüğü, camilerdeki yardım kutularına yüklü miktarda sahte euro atarak para üstü karşılığında Türk lirası aldığı, zekat vermek isteyenlere düşük kur üzerinden sahte döviz verdiği ve bu yöntemle 16 senedir haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

Mali Şube ekiplerince yakalanan Soner A.’nın yakalandığı andaki şaşkın ifadesi ise görenleri hayrete düşürdü. Paraya ihtiyacı olduğu için bu işe kalkıştığını söyleyerek suçunu itiraf eden Soner A., ‘parada sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.