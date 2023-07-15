Kendisini keşfeden hocasına emanet

Birçok futbol kulübünün takibe aldığı Bursalı profesyonel genç kaleci, kendisini yetiştiren hocasının elini öperek yeni sezon için çalışmalara başladı.

Bursaspor’da futbol hayatına başlayan Yenişehir Belediyespor’da kalecilik eğitimi alan Genç kaleci Mert Yıldız, sırayla İnegölspor ve Kütahyaspor’da oynadı. Yeteneği ile bu sezon birçok kulübün takip ettiği kaleci Yıldız, kendisini yetiştiren kaleci antrenörü Mesut Akın tarafından özel olarak çalıştırılmaya devam ediyor. Çalışmalarını memleketi Yenişehir’de sürdüren Mert Yıldız, ilçe stadyumunda kendisi için özel olarak hazırlanan idmanlar ile devam ediyor. Antrenör Mesut Akın, “Çok güzel gençlerimiz yetişiyor. Potansiyel alt yapı gözüküyor. Ama her şeyin başı çok çalışmakla başlıyor. Bunun en güzel örneği Mert kardeşimizdir. Mert’i Bursaspor futbol okuluna ben aldım. Yeteneğini görünce Yenişehir Belediyespor’a aldık. Buradan İnegölspor’a gitti. Hemen ardından profesyonel oldu ve Kütahyaspor’da oynuyor. Mert ve diğer sporcular her şeyine dikkat etmek zorundalar. Kardeşimizin önü açık çok daha iyi yerlere geleceğine eminim” diye konuştu.

Son yıllarda alt yapıya büyük önem veren Yenişehir Belediyespor bir gencin önünü açmaya devam ediyor.