Kendisini sıkıştırdığını iddia ederek şoföre saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan motosikletli, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otobüs şoförüne saldırdı.

Olay, İzmit ilçesi D100 Karayolu yan yolda emniyet ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini sıkıştırdığını iddia eden motor sürücüsü, halk otobüsü şoförüne saldırdı. Motorunu halk otobüsünün önüne park ederek sürücüyü, şoförü zorla zorla indirmeye çalıştı. Şahıs, araya giren vatandaşlara “Ölüyordum” diye cevap vererek tepkisini gösterdi. Olayı gören polis ekipleri hemen müdahalede bulunarak 2 sürücüyü de karakola getirdi. O anda motosikletli, karakol kapısında bekleyen otobüs sürücüsüne tekrar saldırdı.

Polis olayı ayırırken, şahısların emniyetteki ifadeleri sürüyor.