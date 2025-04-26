Kendisini takip ettiğini iddia ettiği kişiyi kayda aldı: 'Seni polise veririm'

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadın, kendisini araçla takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kadının, Seni polise veririm dediği anlar da yer aldı. Bu sözlerin ardından şüpheli sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kendisini takip ettiğini iddia ettiği kişiyi kayda aldı: 'Seni polise veririm'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde yolda yürüyen bir kadın, kendisini araçla takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kadının, "Seni polise veririm" dediği anlar da yer aldı. Bu sözlerin ardından şüpheli sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, kendisini takip ettiği bir araç sürücüsünden korktuğunu iddia edip, cep telefonu kamerasıyla şüpheli sürücüyü kayda almaya başladı. Aracın yanına gelen kadın "Seni polise veririm" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşan kadın, kendisinin takip edildiğini iddia ederek korkusunu dile getirdi.

Polis görüntüler üzerine soruşturma başlattı.