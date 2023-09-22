Kenevir yetiştirilen eve baskın

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kenevir yetiştirilen eve baskın
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erdek ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirliği yapmaya kalkanlara göz açtırmıyor. İstihbarat çalışmalarını ince eleyip sık dokuyan jandarma ekipleri, Tatlısu Kırsal Mahallesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı ihbarı aldı. Şahsın evinde yapılan operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Olay ile ilgili tahkikat sürüyor.