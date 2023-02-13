Kent Konseyinde deprem ele alındı

Erzurum Kent Konseyinde Erzurum ve deprem konusu ele alındı.

Kent Konseyi yeni hizmet binasında düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardımlar ve Erzurum’daki olası deprem konusu ele alındı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralı olanlara şifa dileyerek, şunları kaydetti: "Ülkemize ve depremzedelere tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Kent Konseyi olarak depremzedelerimize ayni ve nakdi yardımda bulunacağız. Amacımız bu zor günde kardeşlerimizin yanında olmak. Kent Konseyi olarak ayrıca deprem açısından riskli bir konumda olan Erzurum’da yapılacak çalışmaları ele alıp, belediye meclisinde farkındalık çalışmaları başlatacağız. Kentte bu konuda sinerji oluşturacağız"

Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu da kent konseyi üyelerine deprem konusunda bilgi verdi.

Dr. Okuyucu, bina yaparken ya da satın alırken, depreme dayanıklılığının göz ardı edilmemesi, yeni yapılan binalarda özellikle doğru mühendislik ve doğru malzeme kullanılarak sağlam binalar inşa etmenin zorunlu olduğunu ifade ederek, bu konuda tolerans sağlanmamasını istedi.

Kent Konseyi toplantısında yönetim kurulu üyelerinin görüş ve temennileri de ele alındı.