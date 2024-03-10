Kent kültürü Yerel Kültür Müzesi'nde keşfediliyor

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi şehrin tarihini, kültürünü ve gastronomi mirasını yansıtan önemli bir merkez olarak misafirlerine zengin bir deneyim sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliği ile Portakal Hafız Konağı’nda açılan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, kentin kültürel zenginliklerini ziyaretçilere yansıtıyor. Konuklarına zengin bir deneyim sunan müze son olarak,

Karamürsel Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin "K220 Gastronomia Healthy Food For Smart People" projesi çerçevesinde ev sahipliği yaptıkları heyetleri misafir etti.

Ziyarete gelen 15 kişilik ekibe müze personelleri tarafından sunum yapıldı. Müzenin çeşitliliği ve yerel kültürün öneminden bahsedilen sunumda, ziyaretçilere coğrafi işaretli İzmit pişmaniyesi ve yerel lezzet mancarlı pide ikram edildi.