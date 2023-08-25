Kent merkezindeki trafik akışı bu tabelalarla kolaylaşıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ada Hayat Projesi çalışmaları çerçevesinde trafiğe kapanan Orhan Camii bölgesi Bankalar Caddesi’nde trafiğin kolay ve hızlı ilerlemesi için sürücülere alternatif yolları ve geçiş güzergahlarını gösteren tabelalıların montajını süratle tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orhan Camii bölgesi Bankalar Caddesi’nin Ada Hayat Projesi çalışmaları çerçevesinde trafiğe kapatılmasının ardından trafiğin kolay ve hızlı ilerlemesi adına alternatif güzergahlara yönlendirme tabelalarını montajladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik yoğunluğunu önlemek, sürücülerin yeni güzergahlara ulaşımını kolaylaştırmak için gece mesaisi gerçekleştirdi.

Tabelalar önceki sistemde Bankalar Caddesi üzerinden sağlanan geçişe alternatif olarak oluşturulan güzergahları gösteriyor. Ayrıca trafiğin yeni akış yönlerini ve önemli uyarıları içeren tabelalar, bölgedeki trafiğin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacak. YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde yürütülen çalışma sebebiyle trafik güzergahlarında yapılan değişikliğin sürücüler tarafından kolayca anlaşılması ve araç akışının aksamaya neden olmayacak şekilde devam etmesi için tabela montajlarımız tamamlandı. Ekipler Sakarya’mızın daha güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olması için gündüz-gece çalışıyor” denildi.