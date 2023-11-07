Kentin geleceğine yön verecek çalıştay başladı

Kocaeli’nin geleceğine yön verecek strateji ve eylemlerin belirleneceği Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı başladı.

Büyükşehir bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen çalıştay, Kocaeli Kongre Merkezindeki açılış programıyla başladı. Çalıştayda farklı alanlardaki çeşitli konular ele alınacak ve kentin geleceğine dair planlar belirlenecek.

Kocaeli’nin geleceğini şekillendirmek, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini ortaya koymak için çok önemli bir fırsat olan 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayına iştirak eden konuklara teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Strateji kelimesi aslında askeri bir tabirdir fakat daha sonra iş, siyaset, kalkınma, kamu yönetimi gibi alanlarda da kullanılmaya başlanan bir kavram haline gelmiştir. En basit anlamıyla önceden belirlenip hedefe giden yolu tarif eder. Ayrıca eldeki kaynaklarla en iyi sonucu elde etme sürecidir. Stratejik plan aslında bir kurumun nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eder. Kurumun kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Paydaşlarıyla iletişim kurmasını da sebebiyet verir. Ayrıca kurumun performansını da ölçer" dedi.

"Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz" diyen Gündoğdu, "Herhangi bir kurum ve kuruluşu iyi yönetmek istiyorsanız, orada başarılı olmak istiyorsanız, öncelikle onu ölçmeniz gerekir. Ölçmeden yönetim olmaz. İşte stratejik planın bize sağladığı en büyük fayda kurumumuzun ölçülebilir olmasını temin etmesidir. Çünkü üst yöneticiler o ölçtüğümüz rakamlara göre doğru kararlar verecektir. Stratejik plan hizmet kalitesini de artırır, vatandaş memnuniyetini de sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar" şeklinde konuştu.

"Çalıştayımızda belirlenen ana başlıklarımız var"

Konuşmasında çalıştayın ana başlıklarına değinen Genel Sekreter Gündoğdu, "Belediyemizin stratejik planı şehrimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemeyi, potansiyelini ortaya koymayı, sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlar. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha rekabetçi, daha sürdürülebilir, daha dayanıklı, daha kültürlü, daha sağlıklı ve bizim de mottomuz olan daha mutlu bir şehir haline getirmeyi hedefler. Çalıştayımızda belirlenen ana başlıklarımız var. Bunlar ekonomik kalkınma, dirençli şehir, sürdürülebilir çevre, sağlık ve sosyal hizmetler, turizm, kültür ve sanat, marka şehir Kocaeli ve geleceğimizin teminatı gençler olacak. Her başlık altında bir takım sorular yönelteceğiz ve bunlara cevaplar arayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli’yi bir marka şehir haline getirmeliyiz"

Ekonomik kalkınma başlığı altında Kocaeli’nin ekonomik potansiyelinin de masaya yatırılacağını aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi sektörleri desteklemeliyiz, hangi yatırım ve teşvikleri sağlamalıyız, hangi işbirlikleri ve ortaklıkları kurmalıyız gibi sorulara cevap arayacağız. Sürdürülebilir çevre yönetimi ana başlığı altında ise çevresel sorunları çözmeye yönelik hangi politikaları izlemeliyiz, hangi önemleri almalıyız, hangi projeleri hayata geçirmeliyiz? Sağlık ve sosyal hizmetler başlığı altında ise halkımızın sağlık ve soysal hizmet ihtiyaçlarını nasıl daha etkin karşılayabiliriz, onlara hangi hizmetleri sunmalıyız, hangi gruplara öncelik vermeliyiz? Sanat, kültür ve turizm başlığı altında bu alanlarda şehrimizin potansiyelini nasıl daha geliştirebiliriz, nasıl daha üst noktalara taşıyabiliriz? Hangi etkinliklere öncelik vermeliyiz, nasıl tesisler kurmalıyız, hangi tanıtım ve pazarlama stratejilerini izlemeliyiz gibi sorulara cevap arayacağız. Kocaeli’yi bir marka şehir haline getirmeliyiz. Benim çok önemsediğim bir başka ana başlık ise gençler. Kocaeli’deki genç nüfusu nasıl destekleyeceğiz, hangi eğitim, istihdam, girişimcilik, spor ve sanat faaliyetlerini sunacağız, hangi beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında onlara katkı sunabileceğiz, işte bu sorulara cevap arayacağız. Bu ana başlıklar altında şehrimizin mevcut durumunu da değerlendireceğiz"

"Stratejik planında yüzde 92 hedefine ulaşmış durumdayız"

Genel Sekreter Gündoğdu son olarak, "Şu an 2019-2024 stratejik planında yüzde 92 hedefine ulaşmış durumdayız. Durumumuz çok iyi. 31 Mart’a kadar da süremiz var. İnşallah yüzde 95’lerde veya yüzde 96’larda stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

Genel Sekreter Gündoğdu’nun konuşmasından sonra Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Günsel tarafından katılımcılara teknik bir sunum gerçekleştirildi.

2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezinde farklı oturumlar ile devam ediyor. Oturumlarda çalıştayın ana temaları olan Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Altyapı, Kentsel Gelişim ve Dirençli Şehir, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Turizm, Kültür ve Sanat ile Marka Şehir Kocaeli ve Geleceğimizin Teminatı Gençler başlıklarında görüş ve öneriler ortaya konuluyor.