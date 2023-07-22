Kentin kültürel yerlerini gezdiler

Kocaeli’de rehber eşliğinde kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini görmek imkanı elde eden muhtarlar, günün stresini attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gez Gör Kocaeli” projesi çerçevesinde il genelindeki 472 mahalle muhtarına kentin tarihi, kültürel ve turistlik yerleriyle, belediyenin prestij projelerinin uygulandığı tesislere ziyaret programları düzenliyor. Bu doğrultuda Başiskele, Gölcük ve Karamürsel mahalle muhtarları; Distilasyon merkezi, Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Orhan Camii, Süleyman Paşa Hamamı ve Ormanya’yı ziyaret etti. Muhtarlar, etkinlikte bir araya gelerek hem kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini gördüklerini hem de kaynaşma ortamı bulduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Geziden çok mutluluk duyduğunu belirten Gölcük Halıdere Körfez Mahalle Muhtarı Necmettin Bekar, "Doğma büyüme Kocaeliliyim ama hala kentte gidemediğim, görmediğim yerler vardı. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini, özelliklerini rehber eşliğinde görmüş ve tanımış olduk. Muhtar arkadaşlarımızla da kaynaşma ortamı bulduk. Tahir Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.