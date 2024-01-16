Kentsel dönüşüm bilgilendirme tırının ilk durağı Bağcılar oldu

"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" projesini ve “Yarısı Bizden” kampanyasını vatandaşlara anlatmak için yola çıkan bilgilendirme tırının ilk durağı Bağcılar oldu. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği tır, 20 Ocak Cumartesi gününe kadar Bağcılar Meydanı’nda kalacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Dönüşümü İstanbul” projesi ve “Yarısı Bizden” kampanyası için bilgilendirme tırı yola çıktı. İstanbul’un depreme hazır olması ve riskli yapı stokunun hızla dönüşmesi amacıyla başlatılan “Yüzyılın Dönüşümü” projesi kapsamında hareket eden tırın İlk durağı Bağcılar oldu. Bağcılar Meydanı’na park eden tır aracına, evini dönüştürmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı görevliler, sürecin nasıl işlediği konusunda bilgi verirken kafalarındaki soru işaretlerini gideriyor.

"En çok müracaat eden ilçeyiz"

Kentsel dönüşümde yapıların güçlü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kent kimliği kazanmasının da önemli olduğuna değinen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na bina bazında İstanbul’da en çok müracaat yapılan ilçeyiz. İnşallah Bağcılar’ımızı en kısa sürede daha sağlam ve sağlıklı konutlara kavuşturmuş olacağız” dedi. tır, 15-20 Ocak 2024 tarihleri arasında ilçe sakinlerine hizmet verecek.