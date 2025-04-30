Kentsel Dönüşüm Destekleri Artırıldı

Silivri Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Salim Çavdar, İstanbul’daki kentsel dönüşüm desteklerine ilişkin yapılan yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Çavdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla destek tutarlarında artışa gidildiğini duyurarak, “İstanbul’daki bir evin kentsel dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1 milyon 875 bin TL’ye çıkarıldı. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında artırılan yeni destek kalemleri şu şekilde açıklandı:

KONUTLAR İÇİN:

• Hibe: 700 bin TL’den 875 bin TL’ye

• Kredi: 700 bin TL’den 875 bin TL’ye

• Taşınma desteği: 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi.

İŞYERLERİ İÇİN:

• Hibe: 350 bin TL’den 437 bin 500 TL’ye

• Kredi: 350 bin TL’den 437 bin 500 TL’ye

• Taşınma desteği: 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi.

Yeni sistemde kredi ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faiz uygulanmıyor. Devamındaki yıllarda ise TÜFE oranı kadar güncelleme yapılıyor.

