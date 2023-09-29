Kentsel dönüşüm yasası bekleniyor

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) başlayacak yasama çalışmalarında en önemli konulardan biri olan kentsel dönüşüm düzenlemesinin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, 28’inci dönem 2’nci yasama yılı çalışmalarına 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Meclis’te ön planda olacak gündem başlıklarından birisi de kentsel dönüşüm olacak. Yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti Grubu’nun hazırladığı çalışmaya göre ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kurulması ve İstanbul’a özel bir birim oluşturulması planlanıyor. Dönüşümün hangi bölgelerde olacağı ve şartlarının neler olacağı merak edilirken, Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüme girecek binalar için hak sahiplerinin tamamının rızasına gerek olmadığını belirten Duman, “Hazırlanan çalışmanın taslağına göre kentsel dönüşüme girecek binalarda hak sahiplerinin tamamı değil, üçte ikisinin rızası süreci başlatabilecek” dedi.

“Vatandaşlara kentsel dönüşümde büyük kolaylık sağlanacak”

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm yasa tasarısında vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağını belirtti. İstanbul’a özel bir birimin de kurulacağını dile getiren Duman, “Düzenlenen taslak çalışmalarda ‘kentsel dönüşüm’ ile ilgili yeni bir başkanlık kurulmasını bekliyoruz. İstanbul özelinde de bu başkanlığa ait bir alt kuruluş olacak ve kentteki riskli alanların dönüştürülmesi için çalışacağı ve bütçe oluşturacağı konuşuluyor. Çalışmanın başlamasıyla İstanbul’daki dönüşüm hızlanacak. Bunun yanında ise hazine alanları yeniden devletin işleyişine kazandırılacak. Bu alanlara yeni konutlar yapılacak. Bilindiği üzere İstanbul deprem riski taşıyan bir kent. Bu sebeple öncelik imara kapalı alanlarda bulunan ve depreme dayanıksız binalar kentsel dönüşüm ile hızlı bir şekilde yapılacak. Vatandaşa kolaylık sağlanması için imara kapalı alanlarda evi olanlara rezerv alanlardaki yeni konutlarda düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak. İmara kapalı alanlar ise park, yeşil alan ve toplanma bölgeleri gibi yerlere dönüştürülecek. Bu çalışmalara ek olarak evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının arttırılması ve kentsel dönüşüm oranının artması amaçlanıyor. Bu sayede vatandaşlarımız hem evlerini uygun şartlarda yenilemiş olacak hem de depreme karşı önlem alacak. Kentsel dönüşümde vatandaşların ekonomik sıkıntıya girmemesi için hem uygun kredi hem de kira yardımının yükseltilmesi de bekleniyor” diye konuştu.