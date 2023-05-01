Kentsel Dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyasında başvuruların başlamasının ardından binalarda incelemeler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruların başlaması üzerine riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşların binalarında incelemelere başlandı.

Kartal’da bulunan bina sakinleri “yarısı bizden” kampanyasının başlaması üzerine başvuruda bulunarak kampanyadan yararlanma fırsatı buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yapılan riskli binaları yerinde inceleyerek kampanya dahilinde bina sakinlerine bilgilendirmede bulundu.

Kampanya süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Şu an itibari ile 74 bin müracaatımızı almış durumdayız. Toplam sayımız da 412 bin bağımsız bölümü geçti. Bugün sizin de şahit olduğunuz üzere İstanbul’da gerçekten ciddi bir dönüşümün en önemli adımlardan bir tanesini atıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz yere yaklaşık kuş uçuşu 15-20 km mesafede uyuyan, Marmara’daki bir fay hattı var. Bu fay hattının bir gün kırılacağını hepimiz biliyoruz. En küçük çocuktan en büyük amcamıza kadar teyzemize kadar herkes bu fay hattının bir gün kırılacağını biliyor. Sahada 250 çalışanımız 60 mobilize ekibimiz 14 tane sabit birimlerimizle beraber tespitlerimizi yapıyoruz. Siz de bugün gördünüz vatandaşımızın talebi istikametinde kendi evlerine geliyor kendileriyle görüşüyoruz. Ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz mevcut projenin ne olduğunu, kendilerine ne sunabileceğimizi gösteriyoruz. Eğer kendileri de uygun görürse sahada yapmış olduğumuz bu kısa tespitleri sonucunda hemen ofis çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah sizinle beraber bu binanın tabii ki malikleri de kabul ederse projelerin hazırlanması sürecini Allah kısmet ederse sizlerle birlikte yıkım sürecini ve yine kısmet olursa da anahtar teslim sürecinde beraber gerçekleştirmek istiyoruz” dedi

Bina sakinlerinden olan Kadir Erdoğan binalarının 35 yıllık olup kolonlarının çatlak olduğunu belirterek,” Çok sevinçliyiz. Devletimiz yaptığı için sağlam olacak. Biz çarşamba günü müracaat ettik pazartesi hemen geldiler. Kolonlarda hep çatlar vardı. Demirler iyice incelmişti. Büyük deprem olduktan sonra hemen karar verdik ve başvuruda bulunduk” şekilde konuştu.