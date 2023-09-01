Kentsel dönüşümde 'yıldırım' hamle

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yeni, konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları inşa etmek amacıyla imar uygulamaları ve tapu çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Davutdede Mahallesi’nde özel sektör eliyle gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin startını verdi. 2 bin 900 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenleme ile bin 715 metrekarelik konut adası ile 700 metrekarelik park alanı elde edilecek. 31 bina, 63 bağımsız bölümün yıkımının tamamlanma aşamasında olduğu Davutdede Kentsel Dönüşüm Projesi sonucunda 70 daire ve 10 dükkândan oluşan konut adası inşa edilecek. Proje ile yaklaşık değeri 18 milyon TL olan 700 metrekarelik park alanı tek kuruş ödemeden kamuya kazandırılacak ve belediye önemli bir tasarruf sağlamış olacak.

Doğru plan- doğru uygulama

2023 yılının sonuna kadar 40 bin tapu hedefine ulaşacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Yıldırım’ı inşa etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. İlçemizin dört bir yanında tapu dağıtımı gerçekleştiriyor ve kamu ve özel sektör aracılığıyla dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. 40 bin tapu dağıtımı hedefimize ulaşmak için gayretle çalışıyoruz. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçeve ’doğru plan- doğru uygulama’ prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz” dedi.

Yeni bir yaşam alanı

Davutdede Mahallesi’nde gerçekleştirilen dönüşüm yıkım çalışmalarında sona geldiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “‘Doğru plan-doğru uygulama’ metodu ile 18 milyon kamulaştırma bedelini ödemeden 700 metrekarelik park alanı elde etmiş olacağız. Ayrıca 31 adet bina, 63 bağımsız bölümden oluşan

eski binaların yerine 70 daire ve 10 ticari üniteden oluşan bir bloğu Yıldırım’a kazandıracağız. Davutdede Kentsel Dönüşüm Projesi ilçemize hayırlı olsun. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi.