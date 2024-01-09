Kentsel dönüşümde kira destekleri artırıldı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla verilen kira yardımları artırıldı. En son artış geçen yıl Nisan ayında yapılmıştı" dedi.

Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla verilen kira yardımlarının artırıldığını söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2024 yılı il bazlı kira yardım tutarlarında İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 3 bin liradan, 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımı da 2 bin 500 liradan, 3 bin 750 liraya çıktı. Diğer illerimizde de kira yardımı 2 bin liradan, 3 bin liraya yükselmiş oldu. En son 2023 yılı Nisan ayında yapılan artış sonrasında, İstanbul için verilen destek miktarı yüzde 57 seviyesinde artarken, diğer illerde de yüzde 50 seviyesinde artış yapılmış oldu” dedi.

"Kiracılara iki aylık kira yardımı ödeniyor"

Konut ve işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, iki aylık kira yardımı ödendiğini ifade eden Özelmacıklı, “Kira yardımı başvurularının müdürlük tarafından incelenerek uygun bulunması halinde, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı girişleri yapılmaktadır. Konut ve işyeri maliklerine belirlenen tutarda 18 ay boyunca kira yardımı yapılmaktadır” diye konuştu.

"Kentsel dönüşümde kredi maliyetleri yüksek"

Özelmacıklı “Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören kapsamındaki kredilerden konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri ve riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri faydalanabiliyorlar. Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 1 milyon 250 bin TL olabiliyor. Azami vade ise 10 yıl olabiliyor. Ancak yüksek faiz oranları, bu desteklerin kullanımını zorlaştırıyor. Kentsel dönüşüm kredisi için faiz oranı yüzde 3.89 iken devletin faiz desteği yüzde 0.70 ile sınırlı” ifadelerini kullandı.

"’Yarısı Bizden’ etkili olacak"

“Yarısı Bizden” kampanyasına önceliğin yüzde yüz anlaşma sağlanan binalardan başlayacağını belirten Özelmacıklı “Yüzde yüz uzlaşma sağlanan bina sayısı 14 bin olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 72 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Program çerçevesinde kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Destek miktarı bağımsız bölümlerin maliyetine göre değişmeyecek. Bunun 700 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si tahliye desteği, 700 bin TL’si de kredi desteği olarak verilecek. Verilen kredi ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE’nin yarısı kadar olacak. Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, ödemeler inşaat seviyesine göre aşamalı olarak yapılacak” açıklamalarında bulundu.

"Diğer destekler devam ediyor"

Evini yenilemek isteyenler için ek destekler olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, “Riskli yapıların yenilenmesi sırasında tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanmaktadır. Ayrıca, KDV yüzde 1 üzerinden ödeniyor. Ayrıca dar gelirli vatandaşlar için özel bir model de sunuluyor. Kamu eliyle dönüşecek alanda ödeme yapamayan vatandaşlar için devlet ödeme yapacak ve tapuya şerh koyacaktır. Böylece devlet, vatandaşın evine ortak olacak ve süreç tamamlandığında ev sahibi yeni evine geçebilecek” dedi.