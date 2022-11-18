Kenya'dan spor hamlesi

Kenya Futbol Federasyonu CEO’su Barry Otieno, Türkiye’nin de yer alacağı önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Kenya’da ağustos ayında yapılan seçimleri kazanan Devlet Başkanı William Ruto, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Spor Bakanlığı atamasını gerçekleştirdi. Atamaya göre Ababu Namwamba ülkenin yeni spor bakanı oldu.

Şu anda Kenya Futbol Federasyonu, CEO Barry Otieno sorumluluğunda idare edilirken, Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa da, hukuki sürecin ardından görevine dönecek. Bakan Namwamba, koltuğa oturur oturmaz, FIFA ile temasa geçerek, sıkıntıların kaldırılması için çalışmalara başladı. Mwendwa ve Otieno, Türkiye ile ortak birçok projeye imza atmak için girişmelerini hızlandırdı.

Bu gelişmelerle ilgili Kenya sporunu yakından bilen İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Nick Mwendwa Ve Barry Otieno arkadaşlarım. İkisi de ülke futbolu için büyük fedakarlıklar yapmış insanlar ve özellikle başkanla her zaman temas içindeyiz. En son gecen sene kasım ayında Kenya’da bulundum. Bu sene Kenya futbolunda bazı siyasi sıkıntılar vardı ama sonunda çözüldü. Yeni Devlet Başkanı Ruto ve Spor Bakanı Namwamba’nın yakın ilgisiyle FIFA tarafındaki girişimlere de vakit kaybetmeden başlandı ve kısıtlamaların çok yakın bir zamanda kaldırılması bekleniyor. Bu bizi de ilgilendiriyor. Çünkü Kenya, Türkiye dostu bir ülke ve yeni hükümet mutlaka Turkiye’ye daha yakın olacak. Bu, sporda da böyle. Yeni Spor Bakanı Namwamba gerçek bir spor adamı ve Futbol Federasyon Başkanı Nwendwa’nın Kenya futbolunun dünyaya açılma çabalarına destek veriyor. Bu projelerde de Türkiye’yle beraber hareket etmek istiyorlar. Bana en yakın zamanda Türkiye’ye ziyarete geleceklerini söylediler. Umarım gelecek sene mili takımlarımız da bir hazırlık maçı oynar. Söylemeden geçmek olmaz, Afrika’yla ilgili ön yargılı olanlara Kenya’yı görmelerini öneririm. İnanılmaz güzel bir ülke. Başkent Nairobi çok modern bir şehir ve tam bir ticaret merkezi. Kısa sürede daha da gelişecek. Onu net görebiliyorum. Ayrıca inanılmaz konuksever insanlar. Çok yakın gelecekte iki ülke arasında bir çok etkinlik olacağından eminim, özelikle bir milli maç çok ilgi çekici olacak" ifadelerini kullandı.