Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Engin Fırat'ı onurlandırdı

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya Devlet Başkanı William Ruto tarafından düzenlenen törenin onur konuğu oldu.

Kenya State House’da gerçekleştirilen törende Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba, açıklamalarında Teknik Direktör Engin Fırat’tan övgüyle bahsetti ve takımıyla birlikte sahneye davet etti.

William Ruto: "Engin Fırat’ı asla bırakmayacağız"

Başkan William Ruto, Engin Fırat’ın Suudi Arabistan’dan büyük bir teklif gelmesine rağmen Kenya’nın başında kalıp, projesine devam etmek istediğinden dolayı görüşmelerin daha da yoğunlaştığını söyledi. Ruto, Engin Fırat’ın her zaman arkasında olduklarını, onu bırakmayacaklarını ve ona en iyi çalışma şartlarını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı.

Katıldıkları turnuvada deplasmanda ilk müsabakasını kazanan ve yükselişini sürdüren Engin Fırat’ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, pazar günü bir maç daha oynadıktan sonra Nairobi’ye dönecek.