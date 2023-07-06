Kenya'nın efsane atleti Dr. Rose Tata Muya'dan Türk atletizmine çağrı

Kenya’nin efsane atleti Dr. Rose Tata Muya, Kenya Atletizm Federasyonu adına Türk atletizmine çağrıda bulundu.

Kenya’nın dünya şampiyonasına katılan ilk kadın atleti olan ve 400 metre engelli kategorisindeki rekoru hala kırılamayan Dr. Rose Tata Muya, Kenya Atletizm Federasyonu adına Türk atletizmine çağrı yaptı. Dr. Rose Tata Muya, "Türkiye ve Kenya birbirine çok yakın olan dost ülkeler. Hatta son dönemlerde Türk atletizminin başarısında Kenya doğumlu atletlerin payı da büyük. Biz bu yakınlığı iyi bir işbirliğine dönüştürmek istiyoruz. Bu gençler seviyesinde veya elit sporcu seviyesinde her türlü program paylaşımıyla olabilir. İki ülkede kamplar yapılabilir. Yine dünya atletizminde zirveye ulaşmak için birbirimize yardımcı olalım. Bu konuda Kenya Futbol Milli Takımımızın Teknik Direktörü Engin Fırat’a teşekkür etmek istiyorum. Futbolumuz için yaptıklarının yanında gönüllü spor elçisi olarak iki ülke federasyonlarının tekrar yakın temasa geçmesine ön ayak oldu. Son olarak Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’a da selamlarımı iletiyor ve iyi bir iş birliği diliyorum" ifadelerini kullandı.